Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son dönemde Avrupa'da ve Amerika'da yaşanan pek çok hadise ülkemize karşı sergilenen çifte standardı tekrar gün yüzüne...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son dönemde Avrupa'da ve Amerika'da yaşanan pek çok hadise ülkemize karşı sergilenen çifte standardı tekrar gün yüzüne...

09.01.2021 14:29 | Son Güncelleme: 09.01.2021 14:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son dönemde Avrupa'da ve Amerika'da yaşanan pek çok hadise ülkemize karşı sergilenen çifte standardı tekrar gün yüzüne çıkarmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son dönemde Avrupa'da ve Amerika'da yaşanan pek çok hadise ülkemize karşı sergilenen çifte standardı tekrar gün yüzüne çıkarmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Kurtoğlu

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