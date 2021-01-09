Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son dönemde Avrupa'da ve Amerika'da yaşanan pek çok hadise ülkemize karşı sergilenen çifte standardı tekrar gün yüzüne...
09.01.2021 14:29 | Son Güncelleme: 09.01.2021 14:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son dönemde Avrupa'da ve Amerika'da yaşanan pek çok hadise ülkemize karşı sergilenen çifte standardı tekrar gün yüzüne çıkarmıştır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son dönemde Avrupa'da ve Amerika'da yaşanan pek çok hadise ülkemize karşı sergilenen çifte standardı tekrar gün yüzüne çıkarmıştır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Kurtoğlu