Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son çatışmalar boyunca da sürekli yerleşim yerlerini hedef alarak pek çok masumun hayatını kaybetmesine yol açan...
11.11.2020 14:03 | Son Güncelleme: 11.11.2020 14:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son çatışmalar boyunca da sürekli yerleşim yerlerini hedef alarak pek çok masumun hayatını kaybetmesine yol açan Ermenistan'ın cinayetlerinin aksine, artık hiçbir sivilin zarar görmemesi sağlanacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son çatışmalar boyunca da sürekli yerleşim yerlerini hedef alarak pek çok masumun hayatını kaybetmesine yol açan Ermenistan'ın cinayetlerinin aksine, artık hiçbir sivilin zarar görmemesi sağlanacaktır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz