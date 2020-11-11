Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son çatışmalar boyunca da sürekli yerleşim yerlerini hedef alarak pek çok masumun hayatını kaybetmesine yol açan...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son çatışmalar boyunca da sürekli yerleşim yerlerini hedef alarak pek çok masumun hayatını kaybetmesine yol açan...

11.11.2020 14:03 | Son Güncelleme: 11.11.2020 14:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son çatışmalar boyunca da sürekli yerleşim yerlerini hedef alarak pek çok masumun hayatını kaybetmesine yol açan Ermenistan'ın cinayetlerinin aksine, artık hiçbir sivilin zarar görmemesi sağlanacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son çatışmalar boyunca da sürekli yerleşim yerlerini hedef alarak pek çok masumun hayatını kaybetmesine yol açan Ermenistan'ın cinayetlerinin aksine, artık hiçbir sivilin zarar görmemesi sağlanacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz

İlgili Haberler

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: 'Sus da adam sansınlar'
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: "Sus da adam sansınlar"
Kılıçdaroğlu'nun İzmir eleştirisine Erdoğan'dan çok sert yanıt: Sus da adam sansınlar
Kılıçdaroğlu'nun İzmir eleştirisine Erdoğan'dan çok sert yanıt: Sus da adam sansınlar
Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Son kişiye ulaşılana kadar umudumuzu kaybetmeyeceğiz'
Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son kişiye ulaşılana kadar umudumuzu kaybetmeyeceğiz"

Manşet

Haberler

Politika

Son Dakika Haberleri

Erdoğan: "Karabağ'da nasıl kısa sürede adil bir barış tesis edildiyse, samimi bir işbirliğiyle, Suriye'de de benzer bir adımın atılabileceğine... - HaberErdoğan: "(Ortak Türk-Rus Merkezi) Bu merkez, Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan toprakları üzerinde kurulacaktır. - HaberErdoğan: "Karabağ bir kez daha eman yurdu haline gelmekte, hilalin gölgesindeki huzurlu yerini almaktadır" - HaberErdoğan: "İşgal altındaki topraklarının ve Karabağ'ın tamamının kurtuluşu vesilesiyle dostum İlham Aliyev başta olmak üzere tüm Azerbaycanlı... - HaberErdoğan: "Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere bölgede kurulacak ortak barış gücünde Rusya'yla birlikte yer alacak" - HaberSon dakika haber | Kürt siyasetçi ve yazar İbrahim Güçlü'den terör örgütü PKK'ya tepki - HaberSon Dakika | Bakan Dönmez: "Arama ve sondaj faaliyetlerimiz kararlılıkla devam ettirilecektir" - HaberSon Dakika! Kremlin'den Türkiye açıklaması: İşbirliğimiz Azerbaycan topraklarında yer alacak gözlem merkezi üstünden yapılacak - HaberCumhurbaşkanı Erdoğan: Kasım ayında fidan mı dikilir diyerek çamur atmaya kalkanlar bunda da çuvalladılar - HaberlerSon dakika haber... Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşması başlıyor. - HaberSon dakika... Bakan Selçuk: Çocuk Destek, Gelişim ve Eğitim Programları'nın çevrimiçi eğitimleri tamamlandı - HaberAkşener, Albayrak'ın Instagram üzerinden istifa etmesini eleştirdi: 18 yılda hiç mi devlet adabı öğrenemediniz? - HaberSon dakika haberi | Rusya, Dağlık Karabağ'a 1 günde 400 asker sevk etti - HaberEski İçişleri Bakanı Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı oldu - Haber
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Berat Albayrak Süleyman Soylu Mustafa Şentop Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Yıldız Tilbe Timur Selçuk Cüneyt Arkın
Spor Serdar Aziz Eddie Newton Sergen Yalçın Abdullah Avcı Dorukhan Toköz
Daha Fazla Ölü Kasım Bursa İstifa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son çatışmalar boyunca da sürekli yerleşim yerlerini hedef alarak pek çok masumun hayatını kaybetmesine yol açan... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.11.2020 14:06:39. #1.14#
title