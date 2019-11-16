Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son Amerika seyahatini izlediniz ve Amerika seyahatinde yaptığımız...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son Amerika seyahatini izlediniz ve Amerika seyahatinde yaptığımız...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son Amerika seyahatini izlediniz ve Amerika seyahatinde yaptığımız görüşmeler, orada vardığımız neticeler ve Barış Pınarı Harekatı ile ilgili Mehmetçiğimizin özellikle Suriye'nin kuzeyinde aldığı başarı ve kazandığımız hamdolsun o mücadele bir şeyi ortaya koyuyor: Bu...

16.11.2019 15:24 | Son Güncelleme: 16.11.2019 15:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son Amerika seyahatini izlediniz ve Amerika seyahatinde yaptığımız görüşmeler, orada vardığımız neticeler ve Barış Pınarı Harekatı ile ilgili Mehmetçiğimizin özellikle Suriye'nin kuzeyinde aldığı başarı ve kazandığımız hamdolsun o mücadele bir şeyi ortaya koyuyor: Bu millet bir şeye inandı mı bunu başarır."

Kaynak: AA
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