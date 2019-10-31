31.10.2019 21:18

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 8 yıldır Suriyeli sığınmacılar için sınırlarına dikenli tel örgü çekmekten başka hiçbir iş yapmayanlar, maalesef bugün de sığınmacıların vatan hasretini dindirecek çabalara mani oluyor."

Kaynak: AA