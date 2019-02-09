Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 3 Yılda Deaş ve PKK Başta Olmak Üzere, Vatandaşlarımızın Canına...
CANLI YAYIN: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gemi İndirme Töreninde Konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 3 Yılda Deaş ve PKK Başta Olmak Üzere, Vatandaşlarımızın Canına...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 3 yılda DEAŞ ve PKK başta olmak üzere, vatandaşlarımızın canına kasteden, ülkemizi bölmeye, parçalamaya çalışan tüm terör örgütlerine karşı çok büyük başarılar kazandık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 3 yılda DEAŞ ve PKK başta olmak üzere, vatandaşlarımızın canına kasteden, ülkemizi bölmeye, parçalamaya çalışan tüm terör örgütlerine karşı çok büyük başarılar kazandık."

Kaynak: AA
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