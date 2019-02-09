Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 3 Yılda Deaş ve PKK Başta Olmak Üzere, Vatandaşlarımızın Canına...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 3 yılda DEAŞ ve PKK başta olmak üzere, vatandaşlarımızın canına kasteden, ülkemizi bölmeye, parçalamaya çalışan tüm terör örgütlerine karşı çok büyük başarılar kazandık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 3 yılda DEAŞ ve PKK başta olmak üzere, vatandaşlarımızın canına kasteden, ülkemizi bölmeye, parçalamaya çalışan tüm terör örgütlerine karşı çok büyük başarılar kazandık."
Kaynak: AA