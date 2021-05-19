Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 19 yıldır sağladığımız istikrar ve güven iklimi sayesinde ülkemiz her alanda kendi gerçek potansiyelini hayata geçirme...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 19 yıldır sağladığımız istikrar ve güven iklimi sayesinde ülkemiz her alanda kendi gerçek potansiyelini hayata geçirme imkanına kavuşmuştur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 19 yıldır sağladığımız istikrar ve güven iklimi sayesinde ülkemiz her alanda kendi gerçek potansiyelini hayata geçirme imkanına kavuşmuştur."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan