Erdoğan: 19 yılda toplamda 567 kilometre uzunluğunda 364 tüneli hizmete açtık
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Erdoğan: 19 yılda toplamda 567 kilometre uzunluğunda 364 tüneli hizmete açtık

Erdoğan: 19 yılda toplamda 567 kilometre uzunluğunda 364 tüneli hizmete açtık
Demirören Haber Ajansı / Enes Kaplan - Haberler | Güncel

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 19 yılda 567 kilometre uzunluğunda 364 tünelin hizmete açıldığını duyurdu.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 19 yılda 567 kilometre uzunluğunda 364 tünelin hizmete açıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı tamamlanan ve çalışmaları devam eden tünellere ilişkin açıklamada bulundu. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dağları deldik, denizleri aştık, son 19 yılda toplamda 567 kilometre uzunluğunda 364 tüneli hizmete açtık, ülkemize ve milletimize kazandırdık. Eser ve hizmet siyaseti ile hayallerimizi gerçeğe dönüştürmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.Erdoğan'ın paylaşımında yer alan görselde kara yolu tünel uzunluğunun 2002'de 50 kilometreyken 2021'de 617 kilometre olduğu belirtildi. 2003- 2021 yılları arasında 567 kilometre uzunluğunda 64,9 milyar TL değerinde 364 tünelin yapıldığı, 2021 yılında ise 12 adet tünelin tamamlandığı kaydedildi. Ayrıca, 431 kilometre uzunluğunda 49,4 milyar TL maliyetinde 108 tünelin yapım çalışmalarına devam edildiği ve 2023 yılına kadar yol ağına 647 kilometre uzunluğunda 470 tünelin daha hizmete açılacağı aktarıldı.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Enes Kaplan

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Erdoğan: 19 yılda toplamda 567 kilometre uzunluğunda 364 tüneli hizmete açtık - Haberler
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