Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 18 yılda orman varlığımızı 20,8 milyon hektardan 23 milyon hektara çıkardık."

İklim Liderler Zirvesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zirveye katılan liderlere hitaben yaptığı konuşma ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 18 yılda orman varlığımızı 20,8 milyon hektardan 23 milyon hektara çıkardık.

İklim Liderler Zirvesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zirveye katılan liderlere hitaben yaptığı konuşma ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 18 yılda orman varlığımızı 20,8 milyon hektardan 23 milyon hektara çıkardık."

Erdoğan: "Sıfır Atık Projesi ile atıkların geri kazanım oranını 2035'te yüzde 60'a taşıyacağız."

Erdoğan: "Sera gazı emisyonlarında tarihsel sorumluluğu neredeyse bulunmayan Türkiye, küresel iklim rejiminde adil bir konumda değerlendirilmelidir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeşil dönüşüm başta olmak üzere diğer alanlarda küresel düzeyde stratejik iş birliğinin oluşturulması büyük önem arz ediyor."

Erdoğan: "Benzer ekonomik seviyedeki ülkelerle eşit şartlarda olmak kaydıyla küresel iklim eylemine katkı sunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı