Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 18 yılda 4 bin 440 eseri yeniden ait olduğu topraklara kavuşturduk."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 18 yılda 4 bin 440 eseri yeniden ait olduğu topraklara kavuşturduk."

28.12.2020 19:47 | Son Güncelleme: 28.12.2020 19:52

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüden ayrılması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tablo hediye edilmesi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ülkemizin kültür ve sanat hayatına ilave değer katacak, bu alanda...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüden ayrılması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tablo hediye edilmesi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ülkemizin kültür ve sanat hayatına ilave değer katacak, bu alanda çeşitliliği artıracak her türlü nitelikli esere destek veriyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 18 yılda 4 bin 440 eseri yeniden ait olduğu topraklara kavuşturduk."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Son 18 yılda 4 bin 440 eseri yeniden ait olduğu topraklara kavuşturduk.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Son 18 yılda 4 bin 440 eseri yeniden ait olduğu topraklara kavuşturduk.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Son 18 yılda 4 bin 440 eseri yeniden ait olduğu topraklara kavuşturduk.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Son 18 yılda 4 bin 440 eseri yeniden ait olduğu topraklara kavuşturduk.'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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