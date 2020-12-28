Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 18 yılda 4 bin 440 eseri yeniden ait olduğu topraklara kavuşturduk."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüden ayrılması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tablo hediye edilmesi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ülkemizin kültür ve sanat hayatına ilave değer katacak, bu alanda...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüden ayrılması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tablo hediye edilmesi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ülkemizin kültür ve sanat hayatına ilave değer katacak, bu alanda çeşitliliği artıracak her türlü nitelikli esere destek veriyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 18 yılda 4 bin 440 eseri yeniden ait olduğu topraklara kavuşturduk."

Kaynak: Anadolu Ajansı