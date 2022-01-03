Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 12 aydaki çalışan sayısını koruyup meslek lisesi veya üniversite mezununu en az 12 ay istihdam taahhüdünde bulunanlara 100 bin lira destek veriyoruz."

AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri

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