Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somalili mevkidaşı ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somalili mevkidaşı ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo ile telefonda görüşerek, bombalı saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

29.12.2019 19:30 | Son Güncelleme: 29.12.2019 19:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somalili mevkidaşı ile görüştü

, Farmajo ile telefonda görüşerek, bombalı saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız görüşmede, Somali'de dün teröristlerce gerçekleştirilen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara şifa dilemiştir. Somali halkına taziyelerini ileten Sayın Cumhurbaşkanımız, terörle mücadelede Somali'nin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etmiştir" denildi.


Kaynak: DHA
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