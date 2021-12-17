Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somalili mevkidaşı Farmajo ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Farmajo ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da gerçekleştirilen 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen devlet ve hükümet başkanları ile bir araya geliyor. İlk görüşmesini Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Farmajo ile bir araya geldi. Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti. - İSTANBUL