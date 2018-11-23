Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanını Farmajo'yla Bir Araya Geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanını Farmajo'yla bir araya geldiİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mohamed Abdullahi Mohamed Farmajo'yla bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanını Farmajo'yla bir araya geldi
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mohamed Abdullahi Mohamed Farmajo'yla bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da katıldığı programların ardından Vahdettin Köşküne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 17.10'de Vahdettin Köşküne gelen Somali Cumhurbaşkanı Mohamed Abdullahi Mohamed Farmajo'yla bir araya geldi. İki lider basına kapalı şekilde görüşme gerçekleştiriyor.