Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanını Farmajo'yla Bir Araya Geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mohamed Abdullahi Mohamed Farmajo ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mohamed Abdullahi Mohamed Farmajo ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da katıldığı programların ardından Vahdettin Köşkü'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 17.10'de Vahdettin Köşkü'ne gelen Somali Cumhurbaşkanı Mohamed Abdullahi Mohamed Farmajo'yla bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşiyor. - İSTANBUL