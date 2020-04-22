Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Farmajo ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo ile telefonda görüştü.
22.04.2020 19:40 | Son Güncelleme: 22.04.2020 19:40
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Covid-19 salgınına karşı mücadelede işbirliği ve ikili ilişkiler ele alındı.
(İHA)
Kaynak: İHA