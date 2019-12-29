Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Farmajo ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Farmajo ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo ile bir telefon görüşmesi yaptı.

29.12.2019 19:35 | Son Güncelleme: 29.12.2019 19:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Farmajo ile telefonda görüştü

, Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Somali'de dün teröristlerce gerçekleştirilen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara şifa diledi. Ayrıca, Somali halkına taziyelerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadelede Somali'nin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

(İHA)

Kaynak: İHA
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