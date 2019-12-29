Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Farmajo ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Farmajo ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

29.12.2019 19:30 | Son Güncelleme: 29.12.2019 19:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Farmajo ile telefonda görüştü

Türkiye Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali'de dün teröristlerce gerçekleştirilen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara şifa diledi.

Somali halkına taziyelerini ileten Erdoğan, terörle mücadelede Somali'nin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: AA
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