Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Farmajo ile görüştü - NEW
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu ABD'nin New York kentinde, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Muhammed Farmajo ile bir araya geldi.
24.09.2019 23:44
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu ABD'nin New York kentinde, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Muhammed Farmajo ile bir araya geldi.
Kaynak: AA