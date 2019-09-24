Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Farmajo ile görüştü - NEW

24.09.2019 23:44

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu ABD'nin New York kentinde, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Muhammed Farmajo ile bir araya geldi.

Kaynak: AA