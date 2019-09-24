Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Farmajo ile görüştü

24.09.2019 23:40

NEW Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo ile görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Farmajo ile bir araya geldi.

BM Genel Merkezi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: AA