Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamasının bu hafta üç gün olacağını açıkladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamasının bu hafta üç gün olmak üzere ay sonuna kadar devam etmeyi planladıklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamasının bu hafta üç gün olmak üzere ay sonuna kadar devam etmeyi planladıklarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü'nde yapılan kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. 3.5 saat süren toplantıya İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com