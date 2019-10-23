Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soçi'de beklenen neticeye varmış olduk

23.10.2019 13:49

Rusya dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Soçi'de önemli bir anlaşmayı gerçekleştirmiş olduk. Ülkemizin güvenlik kaygılarını teyit eden ve Suriye'ye barış ve istikrar getirmeyi hedef alan bu anlaşma yoğun bir çalışma sonucunda beklenen neticeye varmış oldu" dedi.