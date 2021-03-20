Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya ve Libyalı liderlerle görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya ve Libyalı liderlerle telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor arasındaki görüşmede, Türkiye- Slovenya ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Slovenya arasındaki Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın 10'uncu yıldönümünde ikili ilişkilerin her alanda gelişme göstermesinden kıvanç duyduğunu ifade etti. Stratejik ortaklığın daha nice 10 yıllara erişmesi ve ikili ilişkilere olduğu kadar bölge barışı, istikrarı ve refahına katkıda bulunması dileğinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Slovenya'nın son yıllarda ivme kazanan ekonomik ve ticari ilişkilerinin çok daha büyük potansiyele sahip olduğuna inandığını dile getirdi.

Slovenya'nın, Türkiye'nin AB üyelik sürecine verdiği ilkeli desteğe teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya'nın 1 Temmuz itibarıyla üstleneceği AB Dönem Başkanlığının da Türkiye- AB ilişkilerinin ilerletilmesi bakımından somut neticelere vesile olması temennisinde bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el- Menfi ve Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid el- Dibeybe ile gerçekleştirdiği görüşmelerde ise Türkiye- Libya ilişkileri ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerde, Libya Milli Birlik Hükümeti'nin Temsilciler Meclisi'nden güvenoyu almasından ötürü tebriklerini ileterek, Libya'da kalıcı çözüm umutlarının yeniden yeşerdiğini ifade etti.

Her daim dost ve kardeş Libya'nın egemenliğinin, bağımsızlığının, toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunmasını esas alan Türkiye'nin Libya'ya gereken her türlü desteği vermeyi sürdüreceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki dönemde de iki ülke arasındaki temeli sağlam iş birliğinin daha da güçlendirilmesi ve ortak kazanımların muhafaza edilmesi gerektiğini bildirdi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı