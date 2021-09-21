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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile bir araya geldi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu Toplantısı için ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile Türkevi'nde bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Toplantıda, Slovenya heyetinin yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da hazır bulundu.

(Derya Yetim/İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile bir araya geldi

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