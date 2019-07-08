Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ziyaretlerine devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile bir araya geldi. Başkent Saraybosna'da Swissotel'de basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 35 dakika sürdü. - SARAYBOSNA
Kaynak: İHA
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