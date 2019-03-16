Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sizlerin buradaki varlığı, birliği, dirliği, temsil ettiğiniz değerler, Yeni Zelanda'da cami basıp Müslümanları katleden teröristin bile zoruna gitmiş. Bu katliamda kullandığı silahını da İkinci Viyana Kuşatması'nın tarihinden, haçlı seferlerinin zalim isimlerine kadar bilinen tüm Türk ve Müslüman düşmanlarıyla süslemiş."

Kaynak: AA