Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sizleri, Türkiye'nin ülkenizdeki misyon şefleri olarak görüyoruz"

- 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'nende konuştu. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Japonya'da 800 üniversiteden 80'i kadın üniversitesi. Sadece kızlardan oluşan üniversite. Kreşten alıp ilk, orta, lise, ardından üniversite olmak suretiyle farklı bir yapıyı Japonya'da oluşturmuş durumdalar. Bunlarla beraber bu alanda atılan adımın bizler için önem arz ettiğini şu anda YÖK Başkanına hatırlatıyorum, çalışmanı da buna göre yap. Türkiye de benzer bir adımı atmalı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Maarif Vakfımız aracılığıyla yurt dışında faaliyete geçirdiğimiz 2 üniversite, 269 okul ve 35 de yurt bulunuyor. Pek çok sivil toplum kuruluşumuzun da yurt içinde ve dışında benzer atılımları olduğunu biliyoruz. Şimdi altyapıyı daha da güçlendirme ve kaliteyi yükseltme zamanıdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye'deki uluslararası öğrenciler) Biz, sizleri ülkenize döndüğünüz zaman Türkiye'nin ülkenizdeki misyon şefleri olarak görüyoruz."

Kaynak: AA