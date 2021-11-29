Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sizlerden felaket tellallarına kulak asmadan, hükümetinize ve devletinize güvenmeye devam etmenizi istiyorum."
AA / Sefa Mutlu - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sizlerden felaket tellallarına kulak asmadan, hükümetinize ve devletinize güvenmeye devam etmenizi istiyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sizlerden felaket tellallarına kulak asmadan, hükümetinize ve devletinize güvenmeye devam etmenizi istiyorum."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizimle benzer felaketlere maruz kalan Avrupa ve Amerika'dan çok daha hızlı, çok daha etkili bir şekilde insanımızın imdadına...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dört açıklıklı toplam 110 metre uzunluğundaki Terminal Köprüsü'nü, 80 gün gibi rekor sürede tamamlayarak, bugün açılışa hazır...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Selde yıkılan diğer iki köprümüzün inşasını da inşallah sırasıyla Aralık ve Mart aylarında bitirmeyi hedefliyoruz."
AA / Sefa Mutlu - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet