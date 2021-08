Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sizler sadece madalya kazanmadınız, aynı zamanda yediden yetmişe milletin tamamının gönlünü de kazandınız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sizler sadece madalya kazanmadınız, aynı zamanda yediden yetmişe milletin tamamının gönlünü de kazandınız. Elde ettiğiniz başarılarla gençlerimiz için adeta bir ümit kaynağı oldunuz. Yangın ve sel felaketleriyle mücadele ettiğimiz zor bir dönemde, Tokyo'dan gelen güzel haberlerle milletimize büyük bir heyecan yaşattınız. Başarılarınızla 84 milyonu birleştirdiğiniz, bizlere unutulmaz bir gurur yaşattığınız için her birinize şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. " dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya alan milli sporcular ile akşam yemeğinde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkeyi gururla temsil eden sporcular ve onları yetiştiren değerli aileleri ve antrenörleriyle bir araya gelmekten şahsı ve eşi Emine Erdoğan'ın büyük bir gurur duyduğunu belirtti.

Geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Tokyo 2020 Olimpiyatları'nın bu sene Japonya'nın ev sahipliğinde başarıyla gerçekleştirildiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokyo 2020'nin salgın ortamında seyircisiz düzenlenen ilk olimpiyatlar olmasının yanında, Türk sporcularının elde ettiği başarılar bakımından da hafızalara kazındığını söyledi.

Dünyanın hemen her ülkesinden yaklaşık 11 bin sporcunun katıldığı bu dev spor organizasyonda Türkiye'nin 2 altın, 2 gümüş ve 9 bronz ile toplamda 13 madalya kazanarak büyük bir rekora imza attığını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, madalya sayısı itibarıyla Tokyo 2020'nin 1936'dan beri katıldıkları olimpiyatlar arasında en fazla madalya kazandıkları olimpiyat olduğunu ifade etti.

Tokyo 2020'nin sadece madalya açısından değil, kadın sporcuların elde ettiği madalya sayısı bakımından da tarihe geçtiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazanılan 13 madalyadan 5'inin kadın sporcular tarafından ülkeye getirildiğini hatırlattı.

Olimpiyat tarihinde, Türkiye'nin jimnastik, okçuluk ve karate branşlarında ilk kez madalya kazanma sevincini yaşadıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, altın, gümüş ve bronz madalya alan sporcuları isim isim sayarak, tebrik etti.

"108 sporcumuzun her biri takdiri hak etmektedir"

Sporculara, Tokyo'da ülke adına mücadele ederlerken dualarla destek verdiklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizler sadece madalya kazanmadınız, aynı zamanda yediden yetmişe milletin tamamının gönlünü de kazandınız. Elde ettiğiniz başarılarla gençlerimiz için adeta bir ümit kaynağı oldunuz. Yangın ve sel felaketleriyle mücadele ettiğimiz zor bir dönemde, Tokyo'dan gelen güzel haberlerle milletimize büyük bir heyecan yaşattınız. Başarılarınızla 84 milyonu birleştirdiğiniz, bizlere unutulmaz bir gurur yaşattığınız için her birinize şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Olimpiyatlarda ülkemizi temsilen katılan 108 sporcumuzun her biri takdiri hak etmektedir. Her şeyden önce pek çok aşamadan geçerek, milli takıma seçilmek hemen her sporcunun hayalini kurduğu büyük bir onurdur. Tokyo 2020'de Türkiye'yi temsil eden sporcularımızın her biri, bizim nazarımızda işte bu şerefe kavuşmuş kahramanlardır. Ayrıca madalya kazansın, kazanmasın sporcularımızın hepsi göğüslerinde taşıdıkları ay yıldıza layık olabilmek adına son saniyeye kadar mücadeleden vazgeçmemiş, ellerinden gelenin en iyisini yapmanın çabasında olmuşlardır. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sene Türk sporcuların olimpiyatlarda sadece başarılarıyla değil, mücadeleleri ve centilmenlikleriyle de kendilerinden söz ettirdiklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, olimpiyat takımındaki tüm sporculara emekleri, gayretleri ve samimi eforları için teşekkür ve tebriklerini iletti.

Sporcuları yetiştiren antrenörleri, sağlık personeli ve yöneticileri de tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sporcularımızın branşlarının en iyisi olmak ve gelecek olimpiyatlarda hedeflerine varmak için şimdiden çalışmaya başlayacaklarına inanıyorum. Bizler de kendilerini her aşamada desteklemeyi sürdüreceğiz. Bu vesileyle yarın başlayacak Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek sporcularımıza Rabbimden muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Sizlerin elde ettiği tarihi başarının benzerini inşallah 13 branşta yarışacak 87 paralimpik milli sporcumuzdan da beklediğimizi ifade etmek istiyorum. " diye konuştu.

Gençliğinde futbola gönül vermiş, daha sonra sporla bağını hiç koparmamış bir büyükleri olarak bir gerçeği ifade etmek istediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatta hiçbir başarının tesadüf eseri ortaya çıkmadığını, elde edilen her başarının arkasında gayret ve fedakarlığın olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Busenaz kızımızın dediği gibi 'bir hayale verilen 10 yıllar' vardır. Başarı, şansın değil emeğin, inancın, mücadelenin, alından dökülen, sırttan akan terin ürünüdür. Bunun yanında başarı, sporcusuyla hocasıyla ailesiyle okuluyla kulübüyle federasyonuyla bakanlığıyla topyekun bir iş birliğinin sonucudur. Kiminiz ailenizin teşvikiyle spora başladınız, kiminiz okulunuzda beden eğitimi hocanız tarafından keşfedildiniz. Mete, babasının keşfiyle bu yola koyulan bir sporcumuz, Mete'ye farklı bakıyorum. Mete aynı zamanda tarihi bugüne taşıyan bir gencimiz oldu. Bizim ecdat biliyorsunuz, okçulukta bambaşkaydı. Şimdi Mete okçuluğu böylece yeni nesillere sevdirecek olan bir idol olmuştur. Kiminiz bir başka efsanevi ismi örnek aldığınız için bu yola koyuldunuz ama bugünkü noktaya bireysel gayretleriniz yanında, ailenizin, kulübünüzün, federasyon ve bakanlığımızın sağladığı katkılarla ulaştınız. Başarıya giden zorlu süreçte, sizinle aynı hedefe kilitlenen, aynı ideale inanan ve size güvenen insanlar ve kurumların desteğini yanınızda buldunuz. Sporda başarıyı, ferdi bir çabanın ötesinde sporcudan devlete uzanan zincirin uyumunun neticesi olarak görüyoruz. Türkiye'nin daha önce sınırlı varlık gösterdiği spor dalları başta olmak üzere hemen her branşta atağa kalkmasının sebebi, sizlerin emeği yanında bu zincirin halkalarında kopukluk olmamasıdır. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan, attıkları adımlarla spora ve sporcuya yönelik bakış açısını değiştirdiklerini, 81 ilin tamamında kurdukları tesislerle spor altyapısına çok ciddi yatırımlar yaptıklarını belirtti.

Türkiye'deki toplam spor tesisi sayısını 1575'ten 3915'e yükselttiklerini, sentetik futbol, basketbol ve voleybol sahalarını mahallelere kadar yaydıklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Atletizm pistlerimizin sayısını 12'den 56'ya, yarım ve tam olimpik yüzme havuzlarının sayısını 46'dan 104'ü portatif olmak üzere 279'a, spor salonlarımızın sayısını 372'den 904'e getirdik. Altyapımıza verdiğimiz önemin neticesinde, lisanslı sporcumuz 278 binden 10 milyon 376 bine, faal sporcu sayımız ise 206 binden 1 milyon 653 bine çıktı. Spor kulüplerimizin sayısı 3 kattan fazla artarak 19 yıl önce 6 bin 35 iken bugün 19 bine yükseldi. " dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yetenekli sporcuları uluslararası müsabakalara hazırlamak üzere Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezlerini hizmete açtıklarını, okullarda yürüttükleri yetenek taramasıyla çok erken yaşlarda kabiliyetli çocukların tespit edilerek, Türk sporuna yeni yıldızlar kazandırdıklarını anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sporcu eğitim merkezlerimiz, spordaki başarılarımızı kalıcı kılmak için hayata geçirdiğimiz en önemli yatırımlardan birisidir. 46 ilimizdeki sporcu eğitim merkezlerimizde bugün 1061 gündüzlü, 610 yatılı olmak üzere toplam 1671 sporcumuz bulunmaktadır. Milli sporcu bursu programımız sayesinde sporcularımızın eğitimleri ile spor hayatları arasında tercih yapmaya zorlayan şartları ortadan kaldırıyoruz. Sporcu bursluluk kapsamını ortaokul ve liselere genişleterek ortaöğretimde de milli sporcularımıza destek veriyoruz. " diye konuştu.

"Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'na yönelik hazırlıklarımızı şimdiden başlatacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporda son 19 yılda kat edilen bu mesafeyi önemsediklerini ancak yeterli görmediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"2023'e giden süreçte özellikle sınırlı varlık gösterdiğimiz spor dallarında ülkemizi çok daha iyi bir konuma taşımayı hedefliyoruz. Spor Bakanlığımız ve federasyonlarımızla Tokyo 2020 Olimpiyatlarını değerlendirecek, güçlü ve zayıf yanlarımızı analiz edeceğiz. Özellikle arzu ettiğimiz seviyeye ulaşamadığımız veya ivme kaybettiğimiz spor branşlarına daha fazla ağırlık vereceğiz. Tokyo 2020'den çıkardığımız derslerin ışığında Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'na yönelik hazırlıklarımızı da şimdiden başlatacağız. Nasıl Tokyo'da 2016 Rio'daki başarımızın üstüne çıkmışsak inşallah Paris'te de Tokyo'da elde ettiğimiz başarı çıtasını çok daha yukarı taşıyacağız. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına diğer alanlar gibi sporda da hedeflerine çok yaklaşmış bir ülke olarak gitmekte kararlıyız. Milletimiz ve istikbalimiz adına vereceğimiz bu kutlu mücadelede sizlerin de hedeflerimize odaklanarak çalışmalarımıza başlayacağımızı inanıyorum. Rabb'im yar ve yardımcınız olsun diyorum. "

Konuşmasının sonunda nisan ayında yakalandığı Kovid-19 nedeniyle 52 yaşında hayatını kaybeden Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan'a Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin yetiştirdiği en başarılı karatecilerden olan Esat Delihasan, 12 yıllık federasyon başkanlığı döneminde Türk karatesinin gelişmesine, bugünkü seviyelerine ulaşmasına çok büyük katkı sunmuştur. Nitekim Ümit Genç Karate Milli Takımımız, Finlandiya'da düzenlenen 48'inci Avrupa Şampiyonası'nda 9 altın, 2 gümüş ve 6 bronz madalya kazanarak üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu olmuştur. " ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1936'dan beri Türkiye'nin katıldığı tüm olimpiyatlarda milletin gönlünde silinmeyecek izler bırakan efsanevi sporcuların her birini de şükranla yad ettiğini, vefat eden sporculara rahmet dilediğini belirterek "Ülkemize yaşattığınız gurur için sizlere tekrar teşekkür ediyor, başarılarınızın daim olmasını diliyorum. " dedi.

Yemekte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan ile milli sporcuların aileleri ve antrenörleri de yer aldı.

