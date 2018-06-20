Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sizin Geçmişiniz Ne Ki Siz Ne Olacaksınız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sizin Geçmişiniz Ne Ki Siz Ne Olacaksınız"

- AK Parti'nin Mardin mitingi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması MARDİN - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Mardin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen mitinge katılarak konuşma yaptı.

- AK Parti'nin Mardin mitingi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması MARDİN - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Mardin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen mitinge katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çıkıyor şimdi Bay Kemal, utanmadan 'Başörtüsü sorununu ben çözdüm' diyor. Buna inanıyor musunuz? Sen neyi çözdün? Siz başörtü düşmanısınız. Sizin biz cemaziyelevvelinizi biliriz. Sizin geçmişiniz ne ki siz ne olacaksınız?"

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