Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sizi aldatabilirler, bir belediye tapu sorununu çözemez. Tapu Kadastro Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanına bağlı, bana bağlı bana, oraya değil. Bunlar gelir size 'Biz tapu dağıtacağız' der. Tapu Kadastro Müdürlüğü nereye bağlı sana mı bağlı." - İSTANBUL

Kaynak: İHA