Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Size Tavsiye Ediyorum, Muhakkak Ama Muhakkak Çanakkale'ye Gidin"
- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz 6. Olağan ilçe kongresine katılmadan önce vatandaşlara seslendi.
- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz 6. Olağan ilçe kongresine katılmadan önce vatandaşlara seslendi.