Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Size Tavsiye Ediyorum, Muhakkak Ama Muhakkak Çanakkale'ye Gidin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Size Tavsiye Ediyorum, Muhakkak Ama Muhakkak Çanakkale'ye Gidin"

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz 6. Olağan ilçe kongresine katılmadan önce vatandaşlara seslendi.

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz 6. Olağan ilçe kongresine katılmadan önce vatandaşlara seslendi.

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