Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siz Dolarla Üzerimize Gelirseniz, Biz de Başka Yollarla İşlerimizi...

- AK Parti Trabzon İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

TRABZON - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Trabzon İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. (1)

Erdoğan: "Provokasyonla, darbeyle yapamadıklarını şimdi para ile gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Buna açık ifadeyle ekonomik savaş derler."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teslim olmayacağız. Siz dolarla üzerimize gelirseniz, biz de başka yollarla işlerimizi yürütmenin çarelerini arayacağız."

Erdoğan: "81 milyonluk bir ülkeyle stratejik ortaklığını, müttefikliğini, terör örgütleriyle ilişkileri uğruna feda edene 'Hadi güle güle' deriz."

Erdoğan: "(ABD) Terör örgütleriyle ilişkisi olan bir papaz için 81 milyonluk Türkiye'yi feda etmeye kalkışıyorsun. Kusura bakma, hukuk devleti olarak gereği neyse biz onu yaparız."