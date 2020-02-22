Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siz bize destek verdiniz, bizi yalnız bırakmadınız"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siz bize destek verdiniz, bizi yalnız bırakmadınız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve vatandaşları selamlaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Kınık ilçesinde vatandaşlara hitap etti.

22.02.2020 17:51 | Son Güncelleme: 22.02.2020 17:58

'ın gelişi ve vatandaşları selamlaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'in Kınık ilçesinde vatandaşlara hitap etti.

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Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siz bize destek verdiniz, bizi yalnız bırakmadınız"
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