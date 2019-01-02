Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyasette İnsanı Kibir ve Gurur Yıkar"

- AK Parti teşkilatı aday ve aday adayları buluşma programı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Erdoğan: "Milletin verdiği yetkiyle, milletin sağladığı imkanlarla yapılan hizmetlerin kerametini kendinde görenlerin bu çatı altında kalma şansları hiç yoktur."

Erdoğan: "Siyasette insanı kibir ve gurur yıkar, millete tepeden bakmak yıkar, kendi çıkarlarını davasının ve ülkesinin üzerinde tutmak yıkar, 'ben' yıkar, 'biz' varsak her şey var. AK Parti'de 'ben' yok, 'biz' var"

Kaynak: AA