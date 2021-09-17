Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Siyaseti yalanla, iftirayla, çarpıtmayla ülke gündemini bulandırmak, insanları kandırmaya çalışmak sananlar eserin, hizmetin,... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyaseti yalanla, iftirayla, çarpıtmayla ülke gündemini bulandırmak, insanları kandırmaya çalışmak sananlar eserin, hizmetin,...

AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyaseti yalanla, iftirayla, çarpıtmayla ülke gündemini bulandırmak, insanları kandırmaya çalışmak sananlar eserin, hizmetin, yatırımın kıymetini bilmezler"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyaseti yalanla, iftirayla, çarpıtmayla ülke gündemini bulandırmak, insanları kandırmaya çalışmak sananlar eserin, hizmetin, yatırımın kıymetini bilmezler"

AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Mersin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı: (1)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Mersin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı: (1)

 Diyanet İşleri Başkanlığına Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden atandı

Diyanet İşleri Başkanlığına Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden atandı
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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Siyaseti yalanla, iftirayla, çarpıtmayla ülke gündemini bulandırmak, insanları kandırmaya çalışmak sananlar eserin, hizmetin,... - Haberler
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