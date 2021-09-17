Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyaseti yalanla, iftirayla, çarpıtmayla ülke gündemini bulandırmak, insanları kandırmaya çalışmak sananlar eserin, hizmetin,...
AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyaseti yalanla, iftirayla, çarpıtmayla ülke gündemini bulandırmak, insanları kandırmaya çalışmak sananlar eserin, hizmetin, yatırımın kıymetini bilmezler"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyaseti yalanla, iftirayla, çarpıtmayla ülke gündemini bulandırmak, insanları kandırmaya çalışmak sananlar eserin, hizmetin, yatırımın kıymetini bilmezler"
AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri