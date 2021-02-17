Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyaseti başkaları gibi sırça köşklerde değil milletin arasında, milletimizle birlikte yapacağız"
17.02.2021 15:09 | Son Güncelleme: 17.02.2021 15:17
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen Ankara 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen Ankara 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. (6)
"Siyaseti başkaları gibi sırça köşklerde değil milletin arasında, milletimizle birlikte yapacağız"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu