Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyaset Beyaz Kefen Giyenlerin İşidir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Siyaset tankların arasından kaçıp gidenlerin işi değildir. Siyaset darbecilere ışık tutanların değil, darbecilerin karşısına çıkanların işidir. Siyaset beyaz kefen giyenlerin işidir" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da düzenlenen mitingde halka hitap etti. Siyasetin vizyon, kapasite meselesi olduğunu belirten Erdoğan, "Siyaset tankların arasından kaçıp gidenlerin işi değildir. Siyaset darbecilere ışık tutanların değil, darbecilerin karşısına çıkanların işidir. Siyaset beyaz kefen giyenlerin işidir. Sizlerin emanetine helal getirmemenin leke sürdürmenin çabasındayız. 31 Mart için şimdi sizlerden güçlü bir destek bekliyorum. Son 10 yılda 8 kez Adıyaman'a geldim. Hepsi bir diğerinden daha coşkulu olarak miting yaptım, toplu açılış törenleriyle şehrimize kazandırdığımız yatırımları gururla açtık. Sizin muhabbetinizden kadirşinaslığınızdan, hayır duanızdan daha büyük şey tanımıyorum" şeklinde konuştu.

"56 Hatim indirip 150 Yasin-i şerif okudular"

Adıyaman'a geldiğinde eline geçen mektupta yazanları okuduğunda duygulu anlar yaşayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "9 genç kızımız 56 hatmi şerif indirmişler, 150 civarında Yasin-i şerif okumuşlar, bu nedir bu, bu bir heyecan. Cumhurbaşkanına manen teşvik ediyor. Sizin isteklerinizi bir emir telaki ederiz, talimat telakki ederiz, boynumuzun borcu bilir ona göre hareket ederiz. 17 yılda bu millete hizmetkar olma onurunu tattıran bu millet ferah olsun" dedi.

"Bu adam Kürt değil biliyor musunuz?"

Mitingde HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin görüntüsünü vatandaşlara izleten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, "Bu adam Kürt değil biliyor musunuz? Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Bizim Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'muz, Akdeniz'imiz, Egemiz, Marmara'mız, Karadeniz'imiz var. Ama bizde Kürdistan yok. Kuzey Irak'ta Kürdistan var. Eğer sen çok seviyorsan Irak'ta bulunan Kürdistan'a defol git. Siz bu ülkeyi bölemeyeceksiniz. Bu tehdit dilini Kürt kardeşlerim sineye çeker mi? Bunlar kim oluyor ki, Kürt kardeşlerimin oylarını adı iyi ama kendisi başka olan, CHP'ye partilere pazarlıyor" dedi.

"31 Martta bir tokat daha yiyecekler"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Erdoğan, "Senin hücrelerine sinmiş yalan. Bu adamın başka bir meziyeti yok zaten. 31 Mart'ta sandıklardan bir tokat daha yiyecek. CHP'li kardeşlerime sesleniyorum. Bu adamdan kurtulmak istemiyor musunuz? 31 Mart'ta buna gerekeni yapın. Buna dava açtım. Bay Kemal'den gelecek parayı Mehmetçik Vakfı'na hibe edeceğim. Bay Kemal bunu veremiyor. Yardım sandığı kurdu. Kendi milletvekilleri 5'er bin lira topluyor. Şimdi bir hanımefendi daha var. Ona da dava açtım. Artık her şeye dava açıyorum. Bu adam bakar kör, kulağı var duymaz, gözü var görmez. Niye yalan söylüyorsun? İstanbul'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli, Osman Gazi Köprüsü, bunları biz yaptık. İzmir milletvekili olan bu adam İzmir'e yapılanları görmüyor. İzmir'in suyu yoktu. Gördes Barajı'nı biz yaptık ve suyu getirdik. Ama inanıyorum ki halkımız ona bunun hesabını soracak. Son 17 yılda Adıyaman'a 16 katrilyon yatırım yaptık" ifadelerini kullandı.

"İnşallah sizler bunlara hesabını soracaksınız"

"AK Parti'de yer bulamayanlar nereye gidiyor. Malum, ya İP'e gidiyor ya SP'e gidiyor. İnşallah sizler bunlara hesabını soracaksınız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Adıyaman ilçelerinde özellikle birincilikleri, ikincilikleri, üçüncüleri kazanmış bir ilimizdir. 300 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesi programımıza aldık, 150 yataklı hastanenin proje çalışmaları devam ediyor. Samsat'taki konutların birinci etap bitmek üzere, hak sahiplerine teslim ediyor. Tamamen yıkılan alt yapısını yeniden ayağa kaldırma çalışmaları devam ediyor. Sulama projeleri Adıyaman'ın hayat damarlarıdır. Koç Ali Barajının inşası sürüyor, Gömükan Barajı ile toprakların sulanmasını sağlayacağız.

Tarihi güzellikleri Adıyaman adete açık hava müzesi. Panorama ve arkeoloji müzesi projesini hayata geçireceğiz, Perre Antik Kentinin turizme kazandırılması için gayret gösteriyoruz. Biz bunları yaparken CHP ne yaptı? Muhalefet neyin peşindeydi? Onlar sadece engellemenin, yargı kararlarıyla hizmetlere karşı mücadelenin derdindeydi. Takoz siyasetiyle, istismar siyasetiyle hep pürüz çıkarttı. Mega projelerimizi sürekli karaladılar ve kötülediler. Manipülasyonlarla Türkiye'yi paçasından çekmeye çalıştılar. Yasakları savunan, darbecilerden medet uman bir muhalefete başka hangi ülkede rastlanır."

"Tütünde geriye dönüş yok

Adıyaman'ın önemli geçim kaynaklarından tütünle ilgili dedikodular olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Geçmişte tütünün satışı yasakken biz kooperatifler aracılığıyla tütünün değerinden satılmasına imkan sağladık. Bu konuda herhangi bir geriye gidiş söz konusu değildir. Meclisimizde gerekli yasal düzenlemeler yapılmıştı, yakında yönetmeliğini çıkarıp bu meseleyi kökten çözüme kavuşturacağız" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA