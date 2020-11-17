Cumhurbaşkanı Erdoğan siyam ikizlerini ağırladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan siyam ikizlerini ağırladı

17.11.2020 15:58 | Son Güncelleme: 17.11.2020 16:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kafaları yapışık halde dünyaya gelen ve ameliyatla ayrılan siyam ikizlerini, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ağırladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kafaları yapışık halde dünyaya gelen ve ameliyatla ayrılan siyam ikizlerini, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ağırladı.

Antalya'da kafaları yapışık halde dünyaya gelen Derman ve Yiğit kardeşler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde ameliyat edilmeleri amacıyla Londra'ya gönderilmişti. Ameliyatları başarı ile tamamlandıktan sonra Türkiye'ye getirilen ve 5 aydır Ankara'da tedavi gören kardeşler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın misafiri oldu.

Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavilerine devam edilen Derman ve Yiğit kardeşler, anne ve babaları ile birlikte geldikleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Erdoğan çifti tarafından karşılandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Derman ve Yiğit Evrensel kardeşlerin doktorlarının da hazır bulunduğu kabulde, küçük kardeşler anne ve babaları Erdoğan ailesi ile görüşürken, yere serilen örtünün üzerinde kendilerine hediye edilen oyuncaklarla oynadı.

(Derya Yetim/İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan siyam ikizlerini ağırladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan siyam ikizlerini ağırladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan siyam ikizlerini ağırladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan siyam ikizlerini ağırladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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