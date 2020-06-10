Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyam ikizi Derman ve Yiğit'in ailesiyle görüştü CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, kafaları yapışık olarak dünyaya gelen ve Londra'da gerçekleştirilen ameliyatın ardından Türkiye'ye getirilen Derman ve Yiğit bebeklerin babası Ömer Evrensel ve annesi Fatma Evrensel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, kafaları yapışık olarak dünyaya gelen ve Londra'da gerçekleştirilen ameliyatın ardından Türkiye'ye getirilen Derman ve Yiğit bebeklerin babası Ömer Evrensel ve annesi Fatma Evrensel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye getirilen Derman ve Yiğit bebeklerin anne ve babasıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız görüşmede, bebeklerin ameliyatının başarılı bir şekilde geçmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etmiş, aileye geçmiş olsun dileklerini iletmiş, çocukların sağlık durumuyla ilgili bilgi almıştır. Kendisinin ve eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bebeklerin ve ailenin yanında olacağını belirten Sayın Cumhurbaşkanımız, devletin bütün vatandaşlarına tüm imkanlarıyla sahip çıkmayı sürdüreceğini vurgulamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız, Ömer-Fatma Evrensel çiftini, evlatları Derman ve Yiğit ile birlikte rehabilitasyon sürecinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etmiştir." denildi.

Haber: ANKARA, -

Kaynak: DHA