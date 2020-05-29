Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyahi Amerikalı Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünü kınadı Açıklaması
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyahi Amerikalı Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünü kınadı Açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de polis şiddeti sonucu siyahi George Floyd'un yaşamını yitirmesine ilişkin, "Bu insanlık dışı mentaliteyi kınıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyahi Amerikalı Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünü kınadı Açıklaması
29.05.2020 01:49 | Son Güncelleme: 29.05.2020 01:49

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de polis şiddeti sonucu siyahi George Floyd'un yaşamını yitirmesine ilişkin, "Bu insanlık dışı mentaliteyi kınıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi Twitter hesabından İngilizce olarak yaptığı açıklamada, polis şiddeti sonucu Floyd'un hayatını kaybetmesine ilişkin bir değerlendirmede bulundu.

Erdoğan, "ABD'nin Minneapolis kentinde George Floyd'un işkence sonucu öldürülmesine yol açan ırkçı ve faşist yaklaşım, sadece hepimizi üzmekle kalmamış aynı zamanda tüm dünyada karşı durduğumuz adaletsiz düzenin en acı verici tezahürlerinden biri olmuştur. Bize, yaratandan ötürü insanlığı sevmeyi öğreten İslam medeniyetinin bir üyesi olarak bu insanlık dışı mentaliteyi kınıyorum. Nerede, ne bağlamda, ne şekilde olursa olsun Türkiye, daima insanlığa karşı her türlü saldırıya karşı durmuştur." ifadelerini kullandı.

"Tüm insanlığın haklarını korumak için mücadele vermeye devam edeceğiz"

Hz. Muhammed'in "Beyazın, siyaha bir üstünlüğü yoktur. Siyahın da beyaza bir üstünlüğü yoktur." şeklindeki hadisini anımsatan Erdoğan, "Bu ilke doğrultusunda ırk, renk, din, dil ya da inanca dayalı hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm insanlığın haklarını korumak için mücadele vermeye devam edeceğiz." mesajını verdi.

Erdoğan, paylaşımında, "Bu insanlık dışı eylemin faillerinin hak ettikleri cezayı alacağına inanıyorum. Konuyu takip ediyor olacağız. George Floyd'u saygıyla anıyor, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Floyd'un "Nefes alamıyorum" feryadı, polis şiddetini gündeme taşıdı

46 yaşındaki George Floyd, önceki akşam, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basmasından dolayı dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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