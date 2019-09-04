Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sivas'ın gönlünde nifak değil, birlik, beraberlik duyguları yer bulur"
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması SİVAS - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sivas'ın gönlünde nifak değil, birlik, beraberlik duyguları yer bulur.
04.09.2019 16:27
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması SİVAS - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sivas'ın gönlünde nifak değil, birlik, beraberlik duyguları yer bulur. Bu şehirde karşılık bulamayan bir siyasi hareketin, ülkenin tamamında başarıya ulaşması mümkün değildir." dedi.
Kaynak: AA