Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sivas'ın gönlünde nifak değil, birlik, beraberlik duyguları yer bulur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sivas'ın gönlünde nifak değil, birlik, beraberlik duyguları yer bulur"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması SİVAS - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sivas'ın gönlünde nifak değil, birlik, beraberlik duyguları yer bulur.

04.09.2019 16:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması SİVAS - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sivas'ın gönlünde nifak değil, birlik, beraberlik duyguları yer bulur. Bu şehirde karşılık bulamayan bir siyasi hareketin, ülkenin tamamında başarıya ulaşması mümkün değildir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Kaynak: AA
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