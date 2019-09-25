Cumhurbaşkanı erdoğan, sisi'nin bulunduğu yemeğe katılmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi'nin bulunduğu yemeğe katılmadıABD (DHA) - Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Toplantısı için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan, liderler için verilen ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi'nin de bulunduğu yemeğe katılmadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi'nin bulunduğu yemeğe katılmadı
ABD (DHA) - Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Toplantısı için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan, liderler için verilen ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi'nin de bulunduğu yemeğe katılmadı.
ABD Başkanı Donald Trump ve Sisi'nun bulunduğu masada Erdoğan için ayrılan sandalye boş kaldı.