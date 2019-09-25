25.09.2019 11:29

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi'nin bulunduğu yemeğe katılmadı

ABD (DHA) - Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Toplantısı için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan, liderler için verilen ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi'nin de bulunduğu yemeğe katılmadı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Sisi'nun bulunduğu masada Erdoğan için ayrılan sandalye boş kaldı.

Kaynak: DHA