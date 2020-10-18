Cumhurbaşkanı Erdoğan Şırnak'ta
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Şırnak'ta

18.10.2020 19:36 | Son Güncelleme: 18.10.2020 19:40

-Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşılanması -Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otobüsüne karanfil atılması -Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocuklara hediye vermesi -Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlar ŞIRNAK - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel...

-Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşılanması

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otobüsüne karanfil atılması

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocuklara hediye vermesi

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlar ŞIRNAK - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7.Olağan Kongresi için geldiği kentte vatandaşlar tarafından karanfillerle karşılandı. Erdoğan'a balkonlardan ve caddede bekleyenler sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan'da çocuklara oyuncak ve çeşitli hediyeler verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şırnak'ta
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şırnak'ta
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şırnak'ta
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şırnak'ta

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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