Cumhurbaşkanı Erdoğan Şırnak'ta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs tasarısının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda kabul edilmesine ilişkin, "Mesele nedir? Mesele, istediğiniz kadar zengin olun, istediğiniz kadar dolarlarınız olsun, istediğiniz kadar atom bombalarınız olsun, hepsi bir kenara, samimi niyet samimi, önemli olan bu." dedi.



AK Parti Şırnak 6. Olağan İl Kongresi öncesinde Şırnak Kapalı Spor Salonu önünde toplanan vatandaşlara hitap eden Erdoğan, 16 yıl önce çıktıkları bu yolda Aşık Veysel'in "Uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece" sözleriyle yürüdüklerini söyledi.



Erdoğan, "İşte şimdi gündüz gece yine bir aradayız. Yürüyeceğimiz, gideceğimiz daha çok yol var fakat şunu unutmayın, biz sizleri Allah için sevdik, biz sizleri hiçbir zaman bölgeniz, kavminiz, şundan bundan dolayı değil, beni yaratan Allah sizleri de yarattığı için sevdik. Güç, kuvvet, bunların hiçbirisi bizim için bir değer ölçüsü değildir." diye konuştu.



Kudüs tasarısının BM Genel Kurulu'nda kabul edilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:



"BM'de bir oylama yapıldı. Neyle ilgili, Kudüs ile ilgili. Bizler bu oylamadan bir hafta önce İstanbul'da İslam dünyasını topladık ve yaptığımız çalışmayla hamdolsun ABD, yanına sadece İsrail'i aldı. Bunun dışında işte 15 bin, 20 bin, 25 bin nüfusu olan 7 tane ülke ve 128 ülke bizimle birlikte hareket etti. Öbür tarafta da malum 9 ülke. Mesele nedir? Mesele, istediğiniz kadar zengin olun, istediğiniz kadar dolarlarınız olsun, istediğiniz kadar atom bombalarınız olsun. Hepsi bir kenara, samimi niyet samimi, önemli olan bu. Kudüs Müslümanların ilk kıblesiydi ve kardeşlerim, ne oldu karar, 128 bir tarafa, 9 bir tarafa."



-"Batı'da ne varsa Doğu'da, Güneydoğu'da o olacak"



Çalışmaya devam edeceklerini, yapacakları çok iş olduğunu belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Aynen Şırnak'ta yaptığımız gibi, aynen Hakkari'de yaptığımız gibi, aynen ülkemizin tamamında yaptığımız gibi... 15 yıl önce Türkiye neydi, bugün ne? Nereden nereye geldik. Var mıydı Şırnak'ın üniversitesi? Yok. Hastaneler var mıydı? Havalimanı var mıydı? Yollar, duble yollar, bölünmüş yollar var mıydı? Elhamdülillah şimdi bunların hepsi de var mı? Ne dedik biz, 'Batı'da ne varsa Doğu'da, Güneydoğu'da da o olacak. Fakat yeterli mi? Değil. Daha çok olması lazım. Peki niye olmadı? Terör, terör, terör... Şimdi bu terör belasından sıyrılıyor muyuz? Ciddi mesafeler aldık mı? Çukurlara, o çukurları açanları gömdük mü? İnlerine girdik mi? Yeniden Şırnak şekilleniyor mu? Yeniden binalarımız yapılıyor mu? Cizre öyle mi? Hakkari öyle mi? Yüksekova öyle mi? Bütün bölge hamdolsun şimdi bir başka oluyor. Diyarbakır aynı şekilde bir başka oluyor. Her taraf. Niye? İstiyoruz ki Doğu, Güneydoğu her yönüyle inşallah Batı'da ne varsa aynen buralarda da olacak."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu anda halkın refah seviyesinin de yükselmeye başladığını ve daha güzel olacağını vurgulayarak, şöyle konuştu:



"Benim sizden bir ricam var. O da şu, Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Gürcü'süyle, Abaza'sıyla, Boşnak'ıyla, Arnavut'uyla velhasıl 80 milyon tek millet olacağız. Bu işin aslı nereye dayanır? Milleti İbrahim. Buraya dayanır. Tek millet olacağız. Bölmek, parçalamak, ayrımcılık yok. Ben sizleri Yaradan'dan ötürü seviyorum, o kadar. Paranız, pulunuz, makamınız, şu bu değil. Kardeşlerim gideceğimiz yer neresi? İki metreküp mezar. Bu mezara bizi gömerken hoca efendi 'Cumhurbaşkanı niyetine' diyecek mi? Demeyecek. 'Trilyoner niyetine' diyecek mi? Demeyecek. 'Başbakan niyetine' diyecek mi? Demeyecek. Ne diyecek hoca efendi? 'Er kişi niyetine' diyecek, gömecekler. Bir daha gelen olur mu, olmaz mı Allah kerim. Öyleyse aslolan ne? Bu dünyada hoş bir sada bırakmak. İşte bunun için çalışacağız. Gayretimiz bunun için."



"Bataklıklar içinde olduğu günleri de bilirim"



Konuşmasında "tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" vurgusu yapan Erdoğan, Türkiye'yi bölmeye gayret edenlerin bedelini ağır ödediklerini, ağır ödeyeceklerini ifade etti.



Erdoğan, şunları kaydetti:



"Bizim devletimiz, Türkiye Cumhuriyeti devleti. Yok paralel devletmiş, yok şu devletmiş, yok bu devletmiş... Bak hepsi içerde. Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka kimse bize herhangi bir devlet dayatma yoluna gitmesin. Bütün bunlarla beraber bizim özellikli bir çalışmamız lazım. Bütün bu olanlara karşı bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Mesele bu. Bunu başaracağız. Şu söyleyeyim: Taşıma suyla değirmen döndürmeyin, işimize bakalım. Bizim derdimiz daha modern bir Şırnak nasıl olur, daha modern bir Hakkari nasıl olur, bizim derdimiz bu. Biz buna bakıyoruz. Ben Şırnak'ın bataklıklar içinde olduğu günleri de bilirim. Ben yeni gelmiyorum Şırnak'a. 20 yıl önce de ben Şırnak'a geldim. Cizre'yi de bilirim, burayı da bilirim. Şerafettin Elçi Havalimanı'nı buraya boşuna yapmadık. Niye yaptık? Benim Şırnaklı kardeşim bir gün, iki gün yollarda sürünmesin, insan gibi yaşasın. Onun için bizim sizi sevdiğimizi unutmayın, ne yapıyorsak Allah için, bu vatan için yapacağız ve bu yolda sizlerle beraber yürüyeceğiz."