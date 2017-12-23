Cumhurbaşkanı Erdoğan Şırnak'ta
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Şırnak İl Başkanlığı 6. Olağan Kongresine katılmak üzere Şırnak’a geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Şırnak İl Başkanlığı 6. Olağan Kongresine katılmak üzere Şırnak'a geldi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden özel uçakla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanına inen Erdoğan ve beraberindeki heyetin helikopterle Şırnak merkeze gelmesi bekleniyor. Helikopterle 23. Sınır Jandarma Tümen Komutanlığı'na inecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyetin daha sonra otobüsle kongrenin yapılacağı salona geçeceği bildirildi. - ŞIRNAK