Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şirketler tarafından yapılacak temettü ödemeleri üzerindeki stopajı yüzde 10'a indiriyoruz."
AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şirketler tarafından yapılacak temettü ödemeleri üzerindeki stopajı yüzde 10'a indiriyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şirketler tarafından yapılacak temettü ödemeleri üzerindeki stopajı yüzde 10'a indiriyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisinden ve kambiyo rejiminden en küçük geri adım atmaya ne niyeti ne de ihtiyacı vardır."
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Faizdeki indirimle beraber, birkaç ay sonra enflasyon nasıl düşmeye başlayacak bunu hep beraber yaşayacağız."
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AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri
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