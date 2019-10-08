Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da toplu açılış törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da toplu açılış törenine katıldı

Liderlerin tören alanına gelişi Liderlerin açılışa gelenleri selamlaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması - Resmi temasları kapsamında Sırbistan'a gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sremska Raça köyünde toplu açılış ve temel atma törenine iştirak etti.

08.10.2019 19:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da toplu açılış törenine katıldı

Liderlerin tören alanına gelişi

Liderlerin açılışa gelenleri selamlaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması - Resmi temasları kapsamında Sırbistan'a gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sremska Raça köyünde toplu açılış ve temel atma törenine iştirak etti

Kaynak: AA
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