Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da toplu açılış törenine katıldı
Liderlerin tören alanına gelişi Liderlerin açılışa gelenleri selamlaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması - Resmi temasları kapsamında Sırbistan'a gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sremska Raça köyünde toplu açılış ve temel atma törenine iştirak etti.
08.10.2019 19:25
Liderlerin tören alanına gelişi
Liderlerin açılışa gelenleri selamlaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması - Resmi temasları kapsamında Sırbistan'a gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sremska Raça köyünde toplu açılış ve temel atma törenine iştirak etti
Kaynak: AA