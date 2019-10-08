Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da toplu açılış törenine katıldı - Detaylar
Liderlerin alana gelen vatandaşları toplu olarak selamlaması Liderlerin açılış ve temel atma butonuna basması Temel atma detayları - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, konseyin...
Liderlerin alana gelen vatandaşları toplu olarak selamlaması
Liderlerin açılış ve temel atma butonuna basması
Temel atma detayları
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, konseyin Boşnak üyesi Şefik Dzaferovic ve Sırp üye Milorad Dodik'in katılımıyla düzenlenen, Toplu açılış ve Sırbistan-Bosna Hersek arasındaki otoyolun temel atma törenine katıldı.