Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da - Resmi karşılama töreni (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da - Resmi karşılama töreni (2)

Cumhurbaşkanlarının heyetlerle tokalaşması Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in Hidayet Türkoğlu'yla sohbeti Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi bir ziyaret kapsamında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a geldi.

07.10.2019 15:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da - Resmi karşılama töreni (2)

Cumhurbaşkanlarının heyetlerle tokalaşması

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in Hidayet Türkoğlu'yla sohbeti Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi bir ziyaret kapsamında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından resmi törenle karşılandı.

Kaynak: AA
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