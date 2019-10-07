Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da - Havalimanı karşılama

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da - Havalimanı karşılama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan inişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'le tokalaşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun havalimanından ayrılması Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi bir ziyaret kapsamında Sırbistan'ın...

07.10.2019 13:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da - Havalimanı karşılama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan inişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'le tokalaşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun havalimanından ayrılması Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi bir ziyaret kapsamında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a geldi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanında uçağın kapısında karşıladı.

Kaynak: AA
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